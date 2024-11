LPI-GTH: Alkoholisiert

Arnstadt (ots) - Am frühen Abend des gestrigen Tages ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Längwitzer Straße. Eine 60-jährige Fahrerin eines Chevrolet befuhr die Straße vom Südbahnhof in Richtung Amtsgericht während ein 21-jähriger Fahrer eines Opel die Straße "Wollmarkt" entgegen der Einbahnstraße befuhr und beabsichtigte auf die Längwitzer Straße in Richtung Südbahnhof einzufahren. Hierbei übersah der 21-Jährige offenbar die vorfahrtsberechtigte Fahrerin ...

