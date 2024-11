Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollidiert

Arnstadt (ots)

Am frühen Abend des gestrigen Tages ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Längwitzer Straße. Eine 60-jährige Fahrerin eines Chevrolet befuhr die Straße vom Südbahnhof in Richtung Amtsgericht während ein 21-jähriger Fahrer eines Opel die Straße "Wollmarkt" entgegen der Einbahnstraße befuhr und beabsichtigte auf die Längwitzer Straße in Richtung Südbahnhof einzufahren. Hierbei übersah der 21-Jährige offenbar die vorfahrtsberechtigte Fahrerin des Chevrolets, sodass es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer kam. Der dadurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 11.000 Euro. Der Chevrolet war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Personen wurden nicht verletzt. (jd)

