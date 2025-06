Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Jork: Diebstahl eines Hyundai Tucson ix35

Stade (ots)

Am Freitag, in der Zeit zwischen 01:30 Uhr und 08 Uhr, entwendeten Unbekannte in Jork-Westerladekop einen schwarzen Hyundai Tucson ix35. Der Pkw mit dem Kennzeichen STD-VY 23 stand auf einem frei zugänglichen Privatgrundstück geparkt. Die ersten Ermittlungen sprechen dafür, dass das "Keyless Go"-System von den Tätern technisch überwunden wurde. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Fahrzeugs. Erreichbar sind die Beamten in Buxtehude unter 04161/6470.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell