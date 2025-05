POL-PDKL: Erdbeeren geklaut

Kaiserslautern (ots) - Auch für Fahrradfahrer gilt die Devise: Wer fährt, trinkt nicht - und wer trinkt, fährt nicht! Am Donnerstagnachmittag hat die Polizei im Hilgardring gleich zwei alkoholisierte Radler aus dem Verkehr gezogen. Beide hatten zu tief ins Glas geschaut, so dass eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr nicht mehr möglich war. Bei einem 28-Jährigen wurde eine Alkoholkonzentration von 0,54 Promille in ...

mehr