POL-PDKL: Mutwillige Beschädigungen

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein Pkw, ein Verkehrsschild und ein Blumentopf sind am Donnerstagnachmittag in Otterbach offenbar mutwillig beschädigt worden. Die Polizei ermittelt gegen drei Männer, die im Verdacht stehen, das Schild und den Topf umgeworfen sowie gegen das Auto getreten zu haben. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt mehreren tausend Euro.

Gegenüber den ausgerückten Polizeibeamten verweigerten die drei Tatverdächtigen die Aussage. Die Ermittler sind deshalb auf der Suche nach Zeugen, die gegen 17.45 Uhr in der Otterstraße etwas beobachtet haben und Hinweise auf die Verantwortlichen geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri

