POL-PDKL: Handgemenge vor Lokal

Kaiserslautern (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat die Polizei in Kaiserslautern insgesamt sechs Trunkenheitsfahrten verhindert. Den höchsten Atemalkoholwert verzeichnete ein 43-jähriger Mann aus Kaiserslautern, der mit 1,9 Promille in der Schneiderstraße in seinem Fahrzeug saß. Ein weiterer Fall betraf einen 27-jährigen Fahrer, ebenfalls aus Kaiserslautern, der in der Schanzstraße mit ...

