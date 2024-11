Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an Pkw in Jever

Jever (ots)

Am 05.11.2024 parkte eine Geschädigte ihren grauen Pkw Marke Opel Typ Grandland aus dem Zulassungsbezirk Friesland in der Zeit von 12:45 Uhr bis 13:39 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Mühlenstraße 72 in Jever.

Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass das Fahrzeug augenscheinlich mutwillig durch Zerkratzen des Lacks beschädigt worden ist.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu diesem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04461 7449-0 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell