Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Polizei verhindert sechs Trunkenheitsfahrten

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat die Polizei in Kaiserslautern insgesamt sechs Trunkenheitsfahrten verhindert.

Den höchsten Atemalkoholwert verzeichnete ein 43-jähriger Mann aus Kaiserslautern, der mit 1,9 Promille in der Schneiderstraße in seinem Fahrzeug saß. Ein weiterer Fall betraf einen 27-jährigen Fahrer, ebenfalls aus Kaiserslautern, der in der Schanzstraße mit eingeschaltetem Licht und laufendem Motor am Steuer angetroffen wurde. Bei ihm ergab der Atemalkoholtest 1,19 Promille.

Neben den vier Autofahrern, die am Wegfahren gehindert wurden, kontrollierten die Beamtinnen und Beamten einen stark alkoholisierten Radfahrer sowie einen E-Scooter-Fahrer. Diese waren ebenfalls deutlich alkoholisiert; beide konnten vor Fahrtantritt gestoppt werden.

Die Kontrollierten zeigten sich im persönlichen Gespräch durchweg einsichtig.|PvD

