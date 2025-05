Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Ladendieb entwischt ohne Beute

Kaiserslautern (ots)

Ein Ladendieb wurde der Polizei am Dienstagnachmittag aus der Fackelstraße gemeldet. Der Mann hatte in einem Geschäft mehrere hochwertige Brillen gestohlen und war geflüchtet. Ein Mitarbeiter konnte ihn allerdings kurze Zeit später in einer anderen Filiale erneut antreffen. Auch dort versuchte er mehre Brillen zu stehlen. Als er von den Mitarbeitern angesprochen wurde, ließ der Dieb die Beute aus beiden Geschäften liegen und rannte davon. Der Langfinger wird auf ungefähr 55 Jahre geschätzt. Er hatte graues Haar und einen Ziegenbart und trug ein Khakifarbenes Hemd. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 an die Polizeiinspektion 2 zu wenden. |elz

