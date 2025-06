Stade (ots) - In der Nacht zu Freitag ereigneten sich zwei Brände in Himmelpforten. Gegen 01:30 Uhr meldete ein Zeuge auf dem Pendlerparkplatz an der B73 zwischen Düdenbüttel und Himmelpforten ein brennendes "Lovemobil". Der Zeuge hatte beobachtet, dass der Brand im Inneren des Wohnwagens ausgebrochen war. Gasflaschen, die durch die Hitze kontrolliert Gas abließen, erschwerten die Löscharbeiten der Feuerwehr. Vom ...

