Polizei Dortmund

POL-DO: U-Haft nach wiederholtem Ladendiebstahl: Für eine 50-Jährige geht's aus dem Gewahrsam direkt in die JVA

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0682

Ermittlungserfolg für die Polizei Dortmund: Nach mutmaßlich wiederholtem Diebstahl am vergangenen Freitag (19. Juli) in einer Supermarkt-Filiale an der Bornstraße in Dortmund sitzt eine 50-Jährige ohne festen Wohnsitz nun in Untersuchungshaft.

Am späten Freitagabend gegen 22:15 Uhr war die Frau von einem Ladendetektiv beim Warendiebstahl im Wert von rund 100 Euro beobachtet und festgehalten worden. Aufgrund von Videoaufzeichnungen besteht darüber hinaus der dringende Verdacht, dass die Frau bereits am Vortag (18. Juli) Waren im Wert von über 350 Euro gestohlen hatte.

Die polizeibekannte Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht. Nach der Vorführung beim Haftrichter ging es dann auf direktem Wege in die Justizvollzugsanstalt.

