Polizei Dortmund

POL-DO: Brand in Tiefgarage in Lünen: Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Am heutigen Freitagmorgen (01.08.) kam es im Geistviertel in Lünen zu einem Brand in einer Tiefgarage. Eine Person erlitt leichte Verletzungen, es entstand Sachschaden in Millionenhöhe. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 5:30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zur Luisenhüttenstraße alarmiert: Anwohner meldeten eine brennende Mülltonne. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte außerdem eine starke Rauchentwicklung aus einer dortigen Tiefgarage festgestellt werden.

Nach ersten Erkenntnissen stand die Tiefgarage in Vollbrand, Flammen schlugen meterhoch aus den Lüftungsschächten. Zwei Autos, die auf Parkplätzen über der Tiefgarage standen, brannten ebenfalls vollständig aus.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden vier angrenzende Wohnhäuser geräumt und die Einsatzstelle weiträumig abgesperrt. Für die Bewohner wurde ein Betreuungsbus bereitgestellt. 27 Personen wurden vorsorglich medizinisch durch den Rettungsdienst begutachtet, drei davon mussten behandelt werden. Ein 43-jähriger Lüner erlitt durch die Rauchgase leichte Verletzungen.

Die Tiefgarage brannte komplett aus, nach jetzigem Kenntnisstand wurden bis zu 15 Fahrzeuge dadurch zerstört. Die genaue Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden, dürfte nach ersten Schätzungen allerdings im niedrigen Millionenbereich liegen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Polizei fragt: Wer hat gegen 5:30 Uhr Beobachtungen gemacht, die mit dem Brand in Verbindung stehen könnten? Hinweise nimmt die Kriminalwache unter der Rufnummer 0231/132-7441 entgegen.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell