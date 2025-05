POL-DU: Marxloh: Diensthund "Cash" erschnüffelt Drogen - Polizei stellt Betäubungsmittel und Bargeld sicher

Duisburg (ots) - Unbekannte sind in der Nacht zum Sonntag (18. Mai) gegen Mitternacht in Räumlichkeiten einer Firma am Harry-Epstein-Platz eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Täter über den Dachboden Zugang zu dem Gebäude. Dort entdeckten die Einsatzkräfte eine aufgestellte Leiter, welche zu einem aufgestemmten Loch in der Betondecke ...

mehr