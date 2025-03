Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gundernhausen: Mit geparktem Auto kollidiert

Fahrzeugführer deutlich alkoholisiert

Roßdorf (ots)

Ein 30-Jähriger muss sich nach einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag (17.3.) in einem Verfahren strafrechtlich verantworten. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Mann aus Groß-Zimmern gegen 14.30 Uhr die Hauptstraße, geriet zu weit nach rechts und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeug. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeikräfte fest, dass der Fahrer deutlich alkoholisiert war. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,12 Promille. Der 30 Jahre alte Mann wurde festgenommen und auf die Wache gebracht, wo er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Die Beamten stellten seinen Führerschein sicher und leiteten ein Verfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ein.

