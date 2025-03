POL-DA: Alsbach: Feuer ruft Polizei und Feuerwehr auf den Plan

Mörfelden-Walldorf (ots) - Ein auf dem Parkplatz "Bornbruch" an der A 5 in Fahrtrichtung Frankfurt abgestellter weißer Opel Movano geriet in der Zeit zwischen dem 12. März und Montagabend (17.03.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang in den Innenraum des Transporters. Anschließend bauten sie die Beifahrertür, die Motorhaube ...

