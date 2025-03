Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Fahrzeug aufgebrochen und geplündert

Mörfelden-Walldorf (ots)

Ein auf dem Parkplatz "Bornbruch" an der A 5 in Fahrtrichtung Frankfurt abgestellter weißer Opel Movano geriet in der Zeit zwischen dem 12. März und Montagabend (17.03.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang in den Innenraum des Transporters. Anschließend bauten sie die Beifahrertür, die Motorhaube und zudem Frontscheinwerfer samt Verkleidung ab und entwendeten aus dem Opel das Navigationssystem. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro.

Hinweise werden erbeten an die Polizeiautobahnstation Südhessen unter der Telefonnummer 06151/8756-0.

