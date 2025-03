Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden: Sattelauflieger gestohlen (OF-MK 94)

Mörfelden-Walldorf (ots)

Ein in der Kurhessenstraße abgestellter blauer Sattelauflieger der Marke Schmitz-Cargobull, wurde in der Zeit zwischen Samstagnacht (15.03.), 2.30 Uhr und Montagmorgen (17.03.), 5.30 Uhr, von Unbekannten gestohlen. An dem Anhänger befand sich das amtliche Kennzeichen OF-MK 94. Der Auflieger war unter anderem mit Gegenständen aus dem Sanitär- und Küchenbereich beladen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise, insbesondere zum Verbleib des gestohlenen Sattelaufliegers geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell