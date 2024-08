Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Passanten angepöbelt und Bundespolizisten bedroht - Widerstand führt zur Ingewahrsamnahme

Bochum - Ratingen

Gestern Morgen (11. August) verhielt sich ein Mann im Bochumer Hauptbahnhof aggressiv gegenüber Reisenden. Bei der Kontrolle weigerte dieser sich auszuweisen. Auf dem Weg zur Bundespolizeiwache sperrte er sich gegen die Mitnahme.

Gegen 7:20 Uhr bestreiften Bundespolizisten den Hauptbahnhof Bochum, als Bahnmitarbeiter diese auf eine alkoholisierte Person aufmerksam machten. Als die Einsatzkräfte sich um diese kümmerten, unterbrach ein 33-Jähriger sie und drohte den Beamten. Anschließend begab sich dieser in den Personentunnel und sprang eine Reisende rückwärtig an, griff einen Passanten an die Schulter und verhielt sich dabei sehr aggressiv. Die Polizisten forderten den Deutschen auf stehen zu bleiben. Dieser entfernte sich jedoch schnellen Schrittes in Richtung Buddenbergplatz. Die Uniformierten eilten diesem nach und hielten ihn fest. Daraufhin nahm er unmittelbar eine Angriffshaltung ein. Die Beamten brachten den Aggressor zu Boden und fixierten ihn mittels Handfesseln. Dagegen wehrte er sich und versuchte sich aus den Griffen zu befreien. Angaben zu seiner Person wollte der Ratinger nicht machen.

Auf dem Weg zur Bundespolizeiwache, um seine Identität festzustellen, sperrte sich der 33-Jährige gegen die Laufrichtung und ließ sich mehrfach fallen. Zudem drückte er seine Beine gegen eine Tür, während sie diese passierten. Die Polizisten durchsuchten den Mann und fanden ein Verschlusstütchen Amphetamine sowie Konsumgegenstände auf.

Zeitgleich wurde ein 45-Jähriger in den Wachräumen vorstellig und gab an, dass er am Südring körperlich angegangen worden sei. Der türkische Staatsbürger konnte den 33-Jährigen als Angreifer identifizieren.

Der Verdächtige gab seine Identität schließlich gegenüber den Beamten Preis. Hierbei verhielt er sich weiterhin aggressiv und unkooperativ gegenüber den Einsatzkräften. Ein Drogentest ergab, dass der Deutsche unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Arzt untersuchte diesen. Zur Verhinderung von weiteren Straftaten wurde der Mann schließlich in das Gewahrsam der Polizei Bochum gebracht.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Bedrohung und Körperverletzung ein. Bei der Widerstandshandlung wurde kein Polizeibeamter verletzt. Diese wurde durch die Überwachungsanlage des Hauptbahnhofs aufgezeichnet.

