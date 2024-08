Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolg der Bundespolizei; 44-Jähriger auf der Autobahn 57 am Rastplatz Kalbecker Forst verhaftet

Kleve - Goch (ots)

Am Sonntagmorgen, 11. August 2024 um 01:40 Uhr, überprüfte eine Streifenwagenbesatzung der Bundespolizei auf der Autobahn 57 am Rastplatz Kalbecker Forst einen 44-jährigen Bosnier als Fahrer eines in Bonn zugelassenen VW Multivan. Zur Kontrolle händigte er den Beamten einen serbischen Reisepass sowie einen serbischen Führerschein aus. Ein durchgeführter Datenabgleich mit den Personaldaten dieser beiden Dokumente verlief negativ. Bei genauerer Inaugenscheinnahme konnten bei beiden Dokumenten Unregelmäßigkeiten festgestellt werden. Eine fahndungsmäßige Überprüfung des Kennzeichens ergab eine Ausschreibung der Straßenverkehrsbehörde Bonn zur Zwangsentstempelung wegen fehlender Haftpflichtversicherung. Bei der Durchsuchung konnte im Portemonnaie der 42-jährigen montenegrinischen Beifahrerin ein gültiger deutscher Führerschein des Fahrers mit abweichenden Personalien aufgefunden werden. Ein Datenabgleich mit den Personalien des deutschen Führerscheins ergab zwei Fahndungsnotierungen der Staatsanwaltschaft Köln zur Festnahme aufgrund von zwei Vollstreckungshaftbefehlen wegen Betruges und Bandenhehlerei. Hiernach muss der Gesuchte noch eine Haftstrafe von 391Tagen verbüßen. Die Person wurde vor Ort verhaftet und zur weiteren Sachbearbeitung zur Bundespolizeiinspektion Kleve gebracht. Eine durchgeführte erkennungsdienstliche Überprüfung auf der Dienststelle bestätigte die Personalien des deutschen Führerscheins. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Bosnier letztmalig im Jahre 2022 im Besitz einer Duldung für das Bundesgebiet war. Somit leitete die Bundespolizei zudem ein Strafverfahren wegen Verdacht der Urkundenfälschung, des Fahrens ohne Versicherung und der unerlaubten Einreise/Aufenthalt ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle erfolgte die Einlieferung zum Haftantritt in die Justizvollzugsanstalt Kleve.

