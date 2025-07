Polizei Dortmund

POL-DO: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Arnsberg und Polizei Dortmund: Durchsuchungen in mehreren Städten nach gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung

Bereits im März 2025 kam es in Brilon zu einer gefährlichen Körperverletzung und Bedrohung zum Nachteil eines 19-Jährigen aus Brilon. Dieser wollte sich mit einer vermeintlich 13-Jährigen treffen, stieß aber auf die späteren Tatverdächtigen. Unter Federführung des Polizeipräsidiums Dortmund gab es am Donnerstag (31. Juli 2025) mehrere Durchsuchungen in verschiedenen Städten.

Über einen Online-Messenger verabredete sich der 19-Jährige mit der vermeintlich 13-Jährigen in einem Waldstück an der Unteren Bahnhofstraße in Brilon. Dort erwartete ihn statt des Mädchens jedoch eine siebenköpfige Personengruppe. Sie forderten den 19-Jährigen zur Herausgabe seines Mobiltelefons. Anschließend schlugen einige aus der Gruppe mehrfach auf den Mann ein, bedrohten ihn und flüchteten.

Nach umfangreichen Ermittlungen erhärtete sich eine Tatbeteiligung einer 21-Jährigen aus Hamm, einem 18-Jährigen aus Wuppertal, einem 23-Jährigen aus Duisburg sowie einem 25-Jährigen aus Mendig (Rheinland-Pfalz). Daher gab es heute mehrere Durchsuchungen. Die Ermittlungen dauern an.

