Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Alpen - Diebe stehlen Dieselkraftstoff aus Lastkraftwagen

Alpen (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 20.30 Uhr, und Samstag, 7 Uhr, haben Unbekannte Dieselkraftstoff aus zwei Lastkraftwagen an der A57 gestohlen. Die Lastkraftwagen parkten auf dem Autobahnparkplatz Leucht in Richtung Nijmegen.

Von jedem Lkw zapften die Diebe etwa 300 Liter Dieselkraftstoff ab. Bei einem Lastkraftwagen handelt es sich um einen weißen Mercedes-Benz des Modells Actros. Der andere Lastkraftwagen stammt vom Hersteller DAF, Modelltyp XF-480 FT.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Diese dauern derzeit an. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842 / 934-0 an.

DF (Ref-Nr. 241130-0841 und 241130-0909)

