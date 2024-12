Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Mehrere Verletzte nach Verkehrsunfall

Wesel (ots)

Am Samstag, 30.11.2024 um 18:15 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall an der Kreuzung Weseler Straße (B70)/Alter Rheder Weg/Bransberg in Hamminkeln, Ortsteil Brünen. Beteiligt waren zwei PKW. Insgesamt wurden drei Personen bei diesem Unfall verletzt.

Ein 65-jähriger Mann aus Hamminkeln befuhr mit seinem PKW den Alten Rheder Weg in Fahrtrichtung Brünen. Im Ortsteil Brünen querte er die kreuzende Weseler Straße (B70) um weiter geradeaus auf die Straße Bransberg zu fahren. Hierbei übersah er den vorfahrtberechtigten PKW eines 59-jährigen Mannes aus Rhede, welcher die Weseler Straße ortsauswärts in Fahrtrichtung Raesfeld befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der PKW des 59-jährigen Fahrers wurde hierbei angehoben, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der 59-jährige Fahrer als auch seine 57-jährige Beifahrerin, ebenfalls aus Rhede, wurden im Fahrzeug eingeklemmt und durch die verständigte Feuerwehr aus dem PKW befreit. Im Anschluss wurden sie mit einem Rettungswagen einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Der 59-Jähriger verblieb schwerverletzt im Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nicht. Die Beifahrerin verblieb leichtverletzt. Der 65-jährige Fahrer wurde ebenfalls leicht verletzt mit einem Rettungswagen einem örtlichen Krankenhaus zugeführt.

An beiden PKW entstand Totalschaden. Sie wurden von der Unfallörtlichkeit abgeschleppt. Ausgelaufene Betriebsmittel wurden durch die Feuerwehr aufgenommen und beseitigt. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr durch Polizeibeamte an der Örtlichkeit vorbei- und abgeleitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell