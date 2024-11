POL-WES: Wesel - Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl aus Krankenhauskapelle

Xanten (ots) - Am Donnerstag zwischen 16.10 und 17.40 Uhr sind Unbekannte in einen Bungalow an der Boxtelstraße eingebrochen. Die Täter brachen eine Tür auf, die zum Garten führt, und durchsuchten die Räume. Sie stahlen Bargeld und Schmuck. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Diese dauern derzeit an. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842 / 934-0 ...

