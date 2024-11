POL-WES: Xanten - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Bungalow

Dinslaken (ots) - Am Donnerstag zwischen 7.20 und 22.15 Uhr sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Straße Hühnerheide eingebrochen. Die Täter brachen die Eingangstür auf, durchwühlten alle Räume und stahlen Goldmünzen. Ob die Täter noch weitere Beute machten, ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen, die andauern. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der ...

