POL-DN: Radfahrer nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Linnich (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Franzosenberg/ B57 wurde am Montag (14.07.2025) ein Radfahrer aus Hückelhoven leicht verletzt. Der 67-Jährige befuhr mit seinem Fahrrad den Radweg aus Richtung Baal kommend in Fahrtrichtung Linnich. Während er die Einmündung querte, wurde er von einem Pkw erfasst, der nach rechts auf die B57 in Richtung Baal abbog. Der 51-jährige Fahrer des Autos, ebenfalls aus Hückelhoven, gab an, dass er den Radfahrer nicht wahrgenommen habe. Durch den Zusammenstoß mit dem Pkw stürzte der 67-Jährige auf die Fahrbahn, hierbei erlitt er leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte den Radfahrer in ein Krankenhaus.

