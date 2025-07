Polizei Düren

POL-DN: Verkehrskontrollen im Dürener Eifelkreis

Kreis Düren (ots)

Die Polizei Düren war am Sonntag (13.07.2025) zwischen 10:00 und 18:00 Uhr verstärkt im Dürener Eifelkreis unterwegs, um erneut mit den Partnerbehörden Aachen und Euskirchen im Rahmen des Linksrheinischen Qualitätszirkels gezielte Verkehrsüberwachungsmaßnahmen durchzuführen. Diese Maßnahmen sollen schwere Verkehrsunfälle unter Beteiligung von Motorradfahrern im Bereich der Eifelkommunen reduzieren. Die Ahndung von Geschwindigkeitsverstößen liegt dabei im Fokus. Die Beamten des Verkehrsdienstes und der Wachen Düren und Kreuzau kontrollierten an verschiedenen Örtlichkeiten in der Eifel über 250 Fahrzeuge. Insgesamt wurden 47 Verwarngelder wegen zu hoher Geschwindigkeit erhoben, davon 27 bei Motorradfahrern. Zudem erwarten nun 130 Fahrzeugführer und Fahrzeugführerinnen eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen zu schnellen Fahrens, sechs Motorradfahrer lagen dabei im Bereich eines Fahrverbotes. Traurige Tagessieger waren ein 25-jähriger Aachener, der mit seinem Motorrad die L 15 in Richtung Heimbach-Schwammenauel befuhr und bei erlaubten 50 km/h mit 115 km/h gemessen wurde, sowie ein 19 Jahre alter Motorradfahrer aus Düren. Er befindet sich in der Probezeit und überschritt auf der gleichen Strecke die erlaubte Geschwindigkeit um 58 km/h. Vier Ordnungswidrigkeitenanzeigen wurden außerdem wegen verbotswidrigem Überholen gefertigt. Die Polizei möchte nochmal darauf hinweisen, dass zu hohe Geschwindigkeiten im Straßenverkehr ein deutliches Gefahrenpotential beinhalten. Geschwindigkeitsverstöße sind nicht nur teuer, sondern auch gefährlich.

