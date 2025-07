Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebe schlagen Scheibe ein

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte Täter haben sich in der Straße "Im Reiserfeld" an einem geparkten Auto zu schaffen gemacht. Am Mittwochabend fiel Anwohnern auf, dass an dem Pkw ein Seitenfenster eingeschlagen und der Innenraum durchwühlt wurde. Sie verständigten die Polizei.

Was genau gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Die Rückmeldung des Fahrzeughalters steht noch aus.

Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. |cri

