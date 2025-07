Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mann beraubt und verletzt - Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots)

Ein Stadtbewohner wählte am Donnerstagmorgen den Notruf, weil er am Willy-Brandt-Platz ausgeraubt wurde. Wie der 28-Jährige den Beamten vor Ort mitteilte, wurde er gegen 6:50 Uhr von drei männlichen Tätern im Alter zwischen 16 und 20 Jahren angegriffen. Einer aus der Gruppe schlug auf den Mann ein, sodass dieser zu Boden stürzte. Im Anschluss trat der Unbekannte ihm noch mehrfach gegen den Kopf. Als der 28-Jährige am Boden lag, griffen sich die anderen beiden den Geldbeutel des Mannes und machten sich im Anschluss davon. Der Stadtbewohner wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder denen verdächtige Personen zur besagten Zeit aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-0 zu melden. |kfa

