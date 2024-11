Polizei Hamburg

POL-HH: 241122-5. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 79-jähriger Frau aus Hamburg-Schnelsen

Hamburg (ots)

Zeit: seit 22.11.2024, 10:50 Uhr; Ort: Hamburg-Schnelsen, Süntelstraße

Seit Freitagvormittag wurde die 79-jährige Marit P. vermisst und im Tagesverlauf öffentlich gesucht.

Näheres dazu siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5915008

Die Vermisste wurde am Nachmittag in der Hamburger Innenstadt von einem Passanten gesehen und der Obhut der Einsatzkräfte zugeführt. Sie wird nun wieder zur medizinischen Versorgung in das Krankenhaus transportiert.

Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor. Alle Fahndungsmaßnahmen sind beendet.

