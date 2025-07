Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher lassen Tresor auf Straße zurück

Niederalben (Kreis Kusel) (ots)

Unbekannte nutzten am Sonntagnachmittag die Abwesenheit der Bewohner aus, um in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Die Täter verschafften sich zwischen 14 und 15 Uhr Zutritt zu dem Anwesen und durchwühlten Schränke und Räume. Die Langfinger transportierten auf bisher unbekannte Art und Weise zwei schwere Tresore aus dem Wohnhaus ab. Einen davon ließen die Täter auf der Fahrbahn der Bundesstraße 420 zurück und machten sich mit dem zweiten aus dem Staub. Insgesamt entwendeten die Unbekannten Schmuck und Bargeld im Wert von mehr als 10.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer war am Sonntagnachmittag auf der Bundesstraße unterwegs und hat etwas Verdächtiges wahrgenommen? Wem sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 369-13312 entgegen. |kfa

