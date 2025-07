Polizei Düren

POL-DN: Diebstahl aus Wohnung

Düren (ots)

Unter dem Vorwand, sich für ein inseriertes Sofa zu interessieren, verschafften sich am Montagnachmittag (14.07.2025) drei bislang unbekannte Täter Zutritt zu einer

Wohnung in der Blumenthalstraße. Während der vermeintlichen Besichtigung entwendeten die Unbekannten Schmuck. Die geschädigten Eheleute hatten ihr Sofa zum Kauf in einer Zeitung inseriert. Telefonisch vereinbarten sie mit einem Interessenten einen Besichtigungstermin. Gegen 17:00 Uhr erschienen an der Wohnanschrift drei bislang unbekannte Personen, zwei Frauen und ein Mann. Während sich zwei der Täter mit dem Geschädigten das Möbelstück ansahen, konnte sich die dritte Person unbemerkt in einem anderen Zimmer aufhalten. Erst nachdem die drei Unbekannten die Wohnung verlassen hatten, fiel den Geschädigten der Diebstahl auf. Die Personen werden wie folgt beschrieben: 1. Täter: männlich, 171cm-175cm groß, kräftige Statur, 25-35 Jahre alt, graue, kurze Haare 2. Täter: weiblich, 160cm -170cm groß, 20-30 Jahre alt 3. Täter: weiblich Die Polizei bittet Zeugen, die zum genannten Zeitraum in der Blumenthalstraße etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der 02421 949-0 bei der Polizei zu melden.

