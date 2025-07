POL-DN: 32- Jähriger verunfallt mit Pedelec

Langerwehe (ots) - Am Samstagmorgen (12.07.2025) kam es am Kreisverkehr Leo-Höxter-Straße/Ullhaus zu einem Verkehrsunfall bei dem eine 31-Jährige leicht verletzt wurde. Die Frau aus Kerpen befand sich, gegen 09:30 Uhr, mit ihrem Fahrrad auf der Fahrbahn des Kreisverkehrs und wollte diesen in Richtung Langerweher Straße wieder verlassen, als eine 45-jährige Autofahrerin, aus Richtung Ullhaus kommend, in den Kreisverkehr einfuhr. Ersten Erkenntnissen zufolge achtete sie ...

