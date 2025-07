POL-DN: Unfall im Kreisverkehr

Düren (ots) - Am Samstagabend (12.07.2025) kam es in der Oststraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein 19-jähriger Autofahrer war auf einen vorausfahrenden Pkw aufgefahren. Der Mann aus Düren befuhr gegen 19:45 Uhr die Oststraße in Fahrtrichtung Euskirchener Straße als ein vorausfahrender Pkw, an dessen Steuer eine 19 Jahre alte Frau aus Düren saß, verkehrsbedingt bremste. ...

