POL-DN: Zwei Verkehrsunfälle in Jülich - Zwei Personen leicht verletzt

Nideggen (ots) - Am Montagabend (23.06.2025) kam es an der Kreuzung der B265 / L211 zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Vier Personen wurden leicht verletzt. Nach ersten Ermittlungen stand eine 42-jährige Frau aus Zülpich gegen 18:15 Uhr mit ihrem Pkw auf der L211 aus Richtung Wollersheim kommend an der Kreuzung zur B265 und beabsichtigte, in ...

mehr