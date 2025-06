Polizei Düren

POL-DN: Vier Leichtverletzte nach Verkehrsunfall an Kreuzung B265/L211

Nideggen (ots)

Am Montagabend (23.06.2025) kam es an der Kreuzung der B265 / L211 zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Vier Personen wurden leicht verletzt.

Nach ersten Ermittlungen stand eine 42-jährige Frau aus Zülpich gegen 18:15 Uhr mit ihrem Pkw auf der L211 aus Richtung Wollersheim kommend an der Kreuzung zur B265 und beabsichtigte, in Richtung Embken zu fahren. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich übersah sie offenbar einen von rechts kommenden Pkw eines 53-jährigen Mannes aus Spelle, der die B265 in Fahrtrichtung Vlatten befuhr. In seinem Fahrzeug befand sich ein 49-jähriger Beifahrer aus Dorsten. Durch die Kollision wurde das Fahrzeug des 53-Jährigen in das Fahrzeug einer 31-jährigen Frau aus Mechernich geschleudert, die mit ihrem Wagen auf der L211 an der dortigen Haltelinie wartete. Dabei stießen die Fahrzeuge gegen die angrenzende Leitplanke. Alle vier Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt und durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die drei beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden wird auf ca. 45.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrte der Verkehrsdienst die B265 in Fahrtrichtung Vlatten zeitweise. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell