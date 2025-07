Polizei Düren

POL-DN: Aktion Ferienreiseverkehr #sicherindenurlaub

Kreis Düren (ots)

In den vergangenen Wochen hat sich die Verkehrsunfallprävention der Polizei Düren wieder an der landesweiten Aktion Ferienreiseverkehr #sicherindenurlaub beteiligt. In diesem Jahr richtete sich die Aktion insbesondere an Pedelec-Fahrende und Reisende mit Wohnmobilen und Wohnwagen. Bei den Fahrtrainings für Pedelec-Fahrende wurden interessante Themen rund um das Pedelec in Theorie und Praxis vermittelt. Mit ihren eigenen Pedelecs konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer verschiedene Fahrsituationen trainieren. Der Schwerpunkt des Trainings lag darauf, Gefahrensituationen zu vermeiden bzw. sie zu erkennen und entsprechend zu reagieren. Die Informationen für Urlauber, die mit dem Wohnwagen oder Wohnmobil unterwegs sind, lagen in diesem Jahr schwerpunktmäßig bei der Beladung und Sicherung von Gepäck und mitgeführten Zweirädern, sowie bei der Ablenkung und Sicherung der Fahrzeuginsassen während der Urlaubsfahrt. Weitere Aktionen der Verkehrsunfallprävention sind geplant.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell