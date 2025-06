Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Erfolgloser Fluchtversuch - Polizei nimmt mutmaßlichen rabiaten Ladendieb fest

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Samstagnachmittag (21.06.2025) einen 44 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Drogeriemarkt an der Königstraße Waren gestohlen und sich gegen das Festhalten durch den 35-jährigen Detektiv gewehrt zu haben. Der Detektiv beobachtete, wie der 44-Jährige gegen 13.50 Uhr zwei Kosmetikartikel im Wert von knapp 32 Euro in seine Umhängetasche steckte und damit an der Kasse vorbeiging, ohne die Waren zu bezahlen. Als der 35-Jährige den Tatverdächtigen ansprach und festhielt, soll dieser sich gewehrt haben. Auf seiner Flucht soll der 44-Jährige seine Beute weggeworfen haben. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen kurz darauf unweit des Tatortes fest. Der 44-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit wurde am Sonntag (22.06.2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl erließ und den Tatverdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt einwies.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell