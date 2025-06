POL-S: Transporter gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots) - Ein 30 Jahre alter Motorradfahrer hat sich am Montagabend (23.06.2025) bei einem Verkehrsunfall in der Heilbronner Straße schwere Verletzungen zugezogen. Der 30-Jährige fuhr gegen 18.00 Uhr mit seiner Kawasaki in der Heilbronner Straße Richtung Innenstadt. Auf Höhe der Kriegerstraße stürzte er aus unbekannter Ursache. Rettungskräfte kümmerten sich um den 30-Jährigen und brachten ihn in ein ...

