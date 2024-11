Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC)Biberach - Rauch löst Alarm aus

Einsatzkräfte wurden am frühen Donnerstagmorgen zu einem Brand in Biberach gerufen.

Kurz vor 4 Uhr rückten Einsatzkräfte nach einem Brandalarm zu einem Baumarkt in der Hubertus-Liebrecht-Straße aus. Vor Ort stelle sich heraus, dass in einem Technikraum ein Kondensator rauchte. Die Feuerwehr löschte den Brand und verhinderte so ein offenes Feuer. Zu einem Gebäude- oder Personenschaden kam es nicht. Lediglich am Kondensator entstand, mutmaßlich durch einen technischen Defekt, Sachschaden von etwa 500 Euro. Die Feuerwehr war mit acht Fahrzeugen und rund 40 Einsatzkräften vor Ort. Die Polizei Biberach hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen.

