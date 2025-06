Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Opel contra Stadtbahn - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Bei einem Unfall am Mittwochmorgen (25.06.2025) in der Aldinger Straße hat sich ein 19 Jahre alter Mann leichte Verletzungen zugezogen. Der 19-Jährige Opel-Fahrer war gegen 06.10 Uhr in der Aldinger Straße Richtung Aldingen unterwegs. Ersten Erkenntnissen zufolge soll er auf Höhe der Hausnummer 108 ein Rotlicht missachtet haben, weshalb er ihm Schienenbereich mit einer Stadtbahn zusammenstieß, die ihm entgegenkam. Die Stadtbahn war bis auf einen 62 Jahre alten Fahrer unbesetzt. Durch die Stadtbahn wurde der Opel noch etwa 50 Meter auf den Gleisen geschoben, bis er im Gleisbett zum Stehen kann. Rettungskräfte kümmerten sich um den Verletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Während der Bergungsarbeiten kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Gleise und Straßen waren ab 09.00 Uhr wieder freigegeben. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 70.000 Euro.

