POL-DN: Zeugensuche nach tödlichem Verkehrsunfall

Jülich (ots)

Am Sonntagmorgen (13.07.2025) kam es gegen 04:50 Uhr auf der L228 in der Nähe der Ortslage Merzenhausen zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine 22-jährige Frau aus Jülich ums Leben kam (wir berichteten am 13.07.2025). Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Die Frau befuhr mit ihrem Pkw die L228 in Fahrtrichtung Aldenhoven und war aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Sie verstarb noch am Unfallort. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zu den genauen Umständen aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen. Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zum Unfallhergang machen können oder etwas im Zusammenhang mit dem Unfall beobachtet haben, sich unter der 02421 949-5210 bei dem zuständigen Sachbearbeiter zu melden. Außerhalb der Bürodienstzeiten nimmt die Polizei unter der 02421 949-0 Hinweise entgegen.

