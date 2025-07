Polizei Bielefeld

POL-BI: Dritte gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und des Polizeipräsidiums Bielefeld zu einem versuchten Tötungsdelikt: MK Duisburg in Bielefeld.

Bielefeld (ots)

KK/ Bielefeld - Die Staatsanwaltschaft Bielefeld und die Mordkommission "Duisburg" des Polizeipräsidiums Bielefeld wenden sich mit einem dringen Aufruf an alle Personen, die sich am Samstag, den 19.07.2025 in der Diskothek an der Duisburger Straße in Brackwede aufgehalten haben.

Im Rahmen der Ermittlungen müssen alle relevanten Handlungen, auch vor der Tat, rekonstruiert werden. Jeder Hinweis kann in diesem Zusammenhang wichtig sein.

Aus diesem Grund fragt die Polizei Bielefeld:

- Wer hat sich in der Tatnacht (Freitag auf Samstag, 18./19. Juli 2025) in der Diskothek "Prime" aufgehalten?

- Wer kann Angaben zu körperlichen Auseinandersetzungen machen, kennt Beteiligte oder weitere anwesende Personen?

- Wer hat Bilder und / oder Videos gemacht?

- Wem sind in sozialen Medien schon Posts o.ä. aufgefallen, die im Zusammenhang mit der Tat stehen?

Alle Personen, die sich dort aufgehalten haben oder sonst sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Mordkommission "Duisburg" unter 0521/545-0 zu melden.

Link zur 1. Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6079932

Link zur 2. Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6080338

