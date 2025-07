POL-BI: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und des Polizeipräsidiums Bielefeld zu einem versuchten Tötungsdelikt: MK Duisburg in Bielefeld.

Bielefeld (ots) - SR/ Mitte - Am Samstag, 19.07.2025, am Tag nach der Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes NRW, tritt die Waffen- und Messerverbotszone (WMVZ) in Bielefeld in Kraft. Die WMVZ liegt innerhalb der Innenstadtzone und ist ...

Ein Dokument

mehr