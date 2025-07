Polizei Bielefeld

POL-BI: Drogenermittler nehmen in Herford und Bielefeld Dealer fest

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Herford - Bielefelder Kriminalbeamte konnten am Donnerstag, 17.07.2025, bei ihrer monatelangen Ermittlungsarbeit gegen eine vierköpfige Bande einen Durchbruch erzielen. Bei den Durchsuchungen nahmen sie die Tatverdächtigen fest und stellten etwa 1,6 Kilogramm Betäubungsmittel, sowie Geld und eine Schusswaffe sicher.

Erste Ermittlungen führten 2024 zu Festnahme

Im Rahmen der Ermittlungen nahmen die Beamten bereits im Dezember 2024 einen 42-jährigen irakischen Staatsangehöriger fest. In seiner Bielefelder Wohnung wurden nicht geringe Mengen unterschiedlicher Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Das Amtsgericht Bielefeld hatte schon damals gegen ihn Untersuchungshaft angeordnet.

Aktuelle Durchsuchungen und weitere Festnahmen

Weitere Erkenntnisse erhärteten nunmehr den Tatverdacht gegen drei weitere Mitglieder der Bande. Am Donnerstagmorgen wurden die bereits erlassenen Durchsuchungsbeschlüsse an insgesamt drei Objekten in Herford und in Bielefeld - Mitte - vollstreckt. Bei den überraschenden Maßnahmen haben die Ermittler gemeinsam mit Herforder Kripobeamten, Bielefelder Diensthundeführern und Beamten des Bezirksdienstes Bielefeld alle zuvor identifizierten Männer in ihren Wohnungen angetroffen.

Zwei Beschuldigte, einen 26-jährigen Bielefelder, sowie einen 26-jährigen Herforder, mit jeweils irakischer Staatsangehörigkeit, nahmen die Ermittler vorläufig fest. Der Tatverdacht gegen einen weiteren Bielefelder konnte nicht weiter aufrechterhalten werden. Er wurde nach seiner Vernehmung entlassen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bielefeld werden die zwei Tatverdächtigen am Freitag, 18.07.2025, einem Haftrichter des Amtsgerichts Bielefeld zugeführt, der über die Untersuchungshaft entscheidet.

In der Bielefelder Wohnung wurden Betäubungsmittel ebenfalls in Bereich der nicht geringen Menge, sowie ein dreistelliger Bargeldbetrag aufgefunden. In der Herforder Wohnung wurde ein höherer dreistelliger Geldbetrag, sowie im Außenbereich des Wohnhauses ein Luftdruckgewehr entdeckt.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 22 bewerten das Ermittlungsergebnis, mit den Festnahmen und den Sicherstellungen von rund 900 g Heroin etwa 700 g Kokain, als Erfolg ihrer Arbeit gegen die Drogenkriminalität. Dieses gilt insbesondere mit Blick auf den geschätzten Straßenverkaufswert der sichergestellten Betäubungsmittel, der wenigstens im Bereich eines sehr hohen fünfstelligen Betrags liegen dürfte.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell