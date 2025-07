POL-BI: Unfall mit schwerverletztem Motorrad-Fahrer auf der A 33

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Ummeln- In der Nacht von Dienstag, 15.07.2025, auf Mittwoch, brachen Täter in eine Lagerhalle ein und entwendeten Kupferrohre. Mitarbeiter der Firma an der Straße Ravensberger Bleiche entdeckten gegen 07:30 Uhr am Mittwochmorgen eine eingeschlagene Fensterscheibe an der Halle. Anschließend stellten sie fest, dass eine noch unbekannte Anzahl Kupferrohre entwendet worden war. ...

mehr