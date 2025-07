Polizei Bielefeld

POL-BI: Erneuter Drogenverdacht bei Fahrer von Krankenfahrten

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Stadtgebiet - Am Mittwoch, 16.07.25, überprüfte eine Streife des Verkehrsdienstes der Polizei an der Heeper Straße einen 39-jährigen Bielefelder am Steuer eines Krankentransporters. Ein Drogentest lieferte ein erstes Ergebnis auf den Konsum von Cannabis.

Gegen 08:00 Uhr stoppten die Beamten den Transporter-Fahrer in Höhe der Mühlenstraße. Patienten befanden sich nicht an Bord. Bei dem 39-Jährigen erkannten die Polizisten deutliche Symptome für einen Drogenkonsum. Als ein Drogentest auf Cannabis reagierte, räumte der Fahrer ein, am Vorabend etwas geraucht zu haben.

Dem Bielefelder wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt bis zum Abbau der Cannabis (THC) Nachweisbarkeit untersagt. Ihn erwartet bei einer THC-Blutkonzentration von mehr als 3,5 ng/L ein Bußgeld von mindestens 500 Euro, zwei Punkte im Flensburger Fahreignungsregister und ein einmonatiges Fahrverbot.

Die Beamten des Verkehrsdienstes weisen darauf hin, dass die gesetzliche Höchstgrenze von Cannabis als Kraftfahrzeugführer sehr schnell erreicht wird und insbesondere Gewohnheitskonsumenten diese Höchstmarke von 3,5 ng/L regelmäßig deutlich überschreiten.

Sehr anschaulich warnt der Deutsche Verkehrssicherheitsrat auf seinen Seiten vor der Problematik und den Risiken beim Cannabiskonsum in Verbindung mit dem Autofahren:

https://www.high-laesst-fahren.de/#quiz

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell