POL-NOM: Sachbeschädigung an KFZ

Uslar (ots) - Uslar, (go), Ernst-Müller-Platz, Montag, der 02.06.2025, 17:05 Uhr. Eine 80- jährige PKW Fahrerin aus Uslar rollte mit ihrem Fahrzeug am Berg ein Stück zurück, um das ihr entgegenkommende Fahrzeug an einer Engstelle durchzulassen. Dabei übersah sie einen, hinter ihr wartenden, 32- jährigen PKW Fahrer aus einem Uslarer Ortsteil. Es kam zu einem leichten Zusammenstoß, durch den aber kein Sachschaden entstand. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

