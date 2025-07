POL-BI: Radfahrerin nach Unfall mit E-Scooter-Fahrerin gesucht

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Mitte- Nach einem Unfall mit einem Leichtverletzten am Montag, 14.07.2025, sucht die Polizei einen VW-Fahrer sowie Zeugen. Am Dienstag, 15.07.2025, erschien ein 18-jähriger Bielefelder auf der Polizeiwache am Kesselbrink und zeigte einen Unfall an. Er war am Vortag, zwischen 17:00 und 17:25 Uhr, mit einem Elektrokleinstfahrzeug auf dem ...

