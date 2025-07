Polizei Bielefeld

POL-BI: PKW-Fahrer nach Unfall mit verletztem E-Scooter-Fahrer gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Nach einem Unfall mit einem Leichtverletzten am Montag, 14.07.2025, sucht die Polizei einen VW-Fahrer sowie Zeugen.

Am Dienstag, 15.07.2025, erschien ein 18-jähriger Bielefelder auf der Polizeiwache am Kesselbrink und zeigte einen Unfall an. Er war am Vortag, zwischen 17:00 und 17:25 Uhr, mit einem Elektrokleinstfahrzeug auf dem linken Gehweg der Eckendorfer Straße in Richtung stadtauswärts unterwegs. Er fuhr bei Grünlicht auf die Fußgängerfurt an der Kreuzung Eckendorfer Straße/ Am Stadtholz und beabsichtigte diese zu überqueren. Ein PKW-Fahrer, der auf dem rechten Fahrstreifen der Eckendorfer Straße in Richtung stadteinwärts fuhr, bog an der Kreuzung nach rechts in Richtung Herforder Straße ab und touchierte dabei noch das Heck des überquerenden E-Scooters. Der 18-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Der PKW-Fahrer entfernte sich über die Straße Am Stadtholz in Richtung Herforder Straße.

Bei dem Gesuchten soll es sich um einen 40- bis 50-jährigen korpulenten Mann mit dunklerer Hautfarbe handeln. Er fuhr einen schwarzen VW Polo oder Golf eines älteren Baujahres.

Die Polizei bittet den VW-Fahrer sowie Zeugen, sich an das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 zu wenden.

