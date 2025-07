Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim a.d. Brenz - Betrunken mit dem Auto unterwegs

Am Dienstag wollte in Heidenheim ein betrunkener Autofahrer vor der Polizei zu flüchten. Allerdings kam der nicht weit.

Wie die Polizei mitteilt, kam es gegen 11.45 Uhr in der Heidenheimer Innenstadt zu einem Vorfall zwischen einem Autofahrer und einen sichtlich betrunkenen Mann. Der hatte sich am Eugen-Jaekle-Platz aufgehalten und einen Falschparker angeschrien. Eine Zeugin hatte das mitbekommen und den scheinbar betrunkenen Mann weiter beobachtet. Der stieg in einen BMW SUV. Zunächst nahm er auf dem Beifahrersitz Platz. Da zu befürchten war, dass der Mann in seinem alkoholisierten Zustand mit dem Auto auch wegfahren könnte, verständigte sie die Polizei. Die kam, der Mann im BMW war allerdings verschwunden. Nur kurze Zeit später stellte die Polizeistreife den BMW SUV fahrend in der Wilhelmstraße fest. Der raste über die Schnaitheimer Straße in Richtung Schnaitheim. Anhaltesignale der Polizei wurden von dem Fahrer zunächst ignoriert. Erst in der Ziegelstraße gelang es der Polizeistreife den BMW anzuhalten. Der 37-Jährige roch stark nach Alkohol. Auch hatte er große Mühe sich auf den Beinen zuhalten. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Der Fahrer hatte deutlich zu viel intus. Auf der Dienststelle musste der 37-Jährige eine Blutprobe abgeben. Auf dem Weg zum Polizeirevier hatte der Betrunkene nicht viel mitbekommen. Bereits nach kurzer Fahrt im Streifenwagen begann er schon seinen Rausch auszuschlafen. In erwartet nun eine Anzeige wegen der Trunkenheitsfahrt. Seinen Führerschein ist er los. Denn der wurde beschlagnahmt. Sein Auto musste er stehen lassen.

Die Polizei warnt: Wer berauscht fährt, bringt sich und andere in Gefahr und riskiert seinen Führerschein. Denn Alkohol und Drogen schränken die Wahrnehmung ein, führen zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengen das Blickfeld, beeinträchtigen Reaktion und Koordination. Diese Mischung ist gefährlich.

